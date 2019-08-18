شاهد: مئات الأمهات يرضعن أطفالهن في آن واحد تشجيعا على الرضاعة الطبيعية

نظم في العاصمة الفلبينية مانيلا تجمع سنوي لمئات الأمهات بغرض إرضاع أطفالهن لمدة دقيقة في آن واحد، خلال الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وذلك بهدف نشر الوعي بشأن فوائد الرضاعة الطبيعية للأطفال.

وبحسب إحصائيات لمنظمة رعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة (يونسيف)، فإن 29% من الأطفال الفلبينيين فقط استفادوا من الرضاعة الطبيعية حتى بلوغهم سن الستة أشهر، وهو ما تعتبره المنظمة نسبة ضئيلة في هذا البلد.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بإرضاع الأطفال عن طريق الثدي خاصة، خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل.

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