إدانة مسنة في ال73 لمساعدتها لاجئ كاد يتجمد بردا

تمثل امرأة تبلغ من العمر 73 عامًا الثلاثاء أمام محكمة الإستئناف السويسرية للطعن في حكم صدر في حقها نظير مساعدتها طالب لجوء أفغاني بلا مأوى كان يرقد في البرد بالقرب من الحدود السويسرية الإيطالية. آني لانز، الناشطة في مجال حقوق اللاجئين ساعدت العام الماضي اللاجئ الذي التقته في مركز الإحتجاز بمدينة بازل حيث كان يعاني من مشاكل نفسية كبيرة بعد وفاة زوجته وابنه.

وبالرغم من توصية التقارير الطبية المقدمة إلى السلطات السويسرية حينها بضرورة السماح له بالبقاء في البلاد مع شقيقته، إلا أن السلطات السويسرية قامت بترحيله إلى إيطاليا. الأوضاع الصعبة التي كان يعيشها اللاجئ الأفغاني على الحدود الإيطالية السويسرية بلغت الناشطة في حقوق اللاجئين منذ 34 عامًا وقررت مساعدته على العودة إلى سويسرا.

Am Mittwoch findet in Sitten der Berufungsprozess gegen Anni Lanz statt. Die 73-Jährige hat einem Asylsuchenden in grosser Not geholfen und wurde wegen "Förderung der rechtswidrigen Einreise" verurteilt. @Amnesty_Schweiz verfolgt den Prozess vor Ort. --> https://t.co/wFA7SPIpoipic.twitter.com/ZgOmkbSrBJ — Amnesty Schweiz (@Amnesty_Schweiz) August 19, 2019

ويحظر قانون الأجانب الفيدرالي في سويسرا المساعدة في الدخول غير القانوني إلى البلاد بغض النظر عن الأسباب بما في ذلك الدوافع الإنسانية.

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وقالت ماريا سيرانو، الناشطة في منظمة العفو الدولية "آني لانز لم ترتكب أي خطأ ولم ترتكب أي جريمة لمساعدة شاب مصاب بالصدمة أجبر على النوم في العراء في درجات حرارة دون الصفر، أبدت تعاطفًا وليس إجرامًا. ينبغي إلغاء الإدانة ضد آني وتعديل التشريعات في سويسرا وعدم معاقب ذوي القلوب الرحيمة والقائمين بأعمال التضامن".

وأضافت ذات الناشطة "جرها أمام المحكمة بتهم سخيفة يجعل العدالة محل سخرية لأنه ينبغي الإشادة بالجهود التي يبذلها الأفراد والمنظمات غير الحكومية لمساعدة الأشخاص الباحثين عن الأمان والدفاع عنهم، وليس تجريمهم ".