كشف استطلاع أمريكي جديد أجرته إحدى الشركات المصنّعة للملابس الداخلية حقائق جديدة عن عادات الأمريكيين بما يتعلق بالنظافة الشخصية والملابس الداخلية.

فبحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة "تومي جون" فإن نصف الأمريكيين المستطلعة آراؤهم تقريباً، وعددهم نحو ألفي رجل وامرأة، اعترفوا بلبس السروال الداخلي نفسه ليومين متتاليين أو أكثر.

فـ 45% قالوا إنهم يلبسون السروال الداخلي نفسه ليومين أو أكثر، في حين لم يعرف نحو 38% من المستطلعة آراؤهم منذ متى لديهم أقدم سروال داخلي يمتلكونه، في حين قال 46% من العينة إنهم امتلكوا نفس السروال لعام واحد أو أكثر.

وفي التفاصيل تبين أن فرصة ارتداء الرجال للسروال الداخلي نفسه لأسبوع أكبر من مثيلتها لدى النساء بمرتين ونصف.

وتنصح الشركة المصنعة للألبسة الداخلية بتجديد مخزون السراويل الداخلية كل ستة أشهر، حيث يبدأ محيط الخصر المطاطي بفقدان مرونته.

كما وجد الباحثون أن حتى السراويل المغسولة والنظيفة من الممكن أن تكون مرتعاً للبكتيريا، وحذروا النساء بشكل خاص لكونهن عرضة أكثر للمشاكل الصحية بسبب السراويل غير النظيفة.

ويقول الخبراء إنه يجب أن يكون لديك مخزون من السراويل الداخلية يكفيك لأسبوعين في حال كنت تقوم بغسيل الملابس مرة أسبوعياً.

كما قدمت "تومي جون" الشركة صاحبة الاستطلاع نصائح هي الأخرى:

- نصفُ ساعة في آلة تجفيف الملابس، على درجة حرارة منخفضة كافية لحمايةالسراويل الداخلية من تجمع البكتيريا بعد الغسيل.

- لا يجب خلط سراويلك الداخلية أثناء الغسيل مع تلك العائدة لشريكك في السكن أو زوجك أو أطفالك إذا كانوا مرضى.

- عدم غسل السراويل الداخلية مع أي ملابس أخرى تحمل بقعاً من نوع آخر.

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