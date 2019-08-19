هل أصبح خطر السجائر الإلكترونية لا يقل خطرا عن السجائر التقليدية ؟

يعمل حالياً مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مع الإدارات الصحية في عدة ولايات أمريكية لبحث مجموعة من الأمراض الرئوية المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية.

فقد سجلت البلاد خلال أقل من شهرين، بين 25 حزيران/ يونيو و15 آب/ أغسطس، 94 حالة محتملة لأمراض الرئة الحادة المرتبطة بالتدخين الإلكتروني في 14 ولاية. وقد تم تسجيل أغلب الحالات بين المراهقين والشباب.

كما نبهت مزيد من الولايات إلى حالات محتملة لا يبدو أن هناك دليلاً قاطعاً يثبت أن مرضاً معدياً يقف وراءها.

وقال مركز السيطرة على الأمراض في بيان:"في حين أن بعض الحالات متشابهة ويبدو أنها مرتبطة باستخدام منتجات السجائر الإلكترونية، فإن هناك حاجة للمزيد من المعلومات لتحديد ما الذي يسبب الأمراض".

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها تلقت المزيد من التقارير عن تعرض مستخدمي السيجارة الإلكترونية لنوبات صرع، وقالت إنها تبحث وجود صلة محتملة ما بين التدخين الإلكتروني والأعراض العصبية.

وتعد السيجارة الإلكترونية بديلاً للسجائر التقليدية، تسعى شركات التبغ مثل فيليب موريس وألتريا لتصنيعها.

وتم ترخيص جهاز IQOS لتسخين التبغ من فيليب موريس للبيع في الولايات المتحدة في نيسان/ أبريل ،بينما استحوذت ألتريا على حصة كبيرة في شركة جول لابز إحدى الشركات الناشئة والمعروفة في مجال التدخين الإلكتروني.

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