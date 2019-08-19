اتفاقية التجارة الدولية تحظر بيع صغار الفيلة البرية المهددة بالانقراض للحدائق

اتخذت اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض خطوة مهمة نحو حظر بيع الأفيال البرية إلى حدائق الحيوان. وقررت الغالبية العظمى من الدول تقييد مبيعات الأفيال البرية في إفريقيا بشكل صارم. الاقتراح حصل على 46 صوتًا مؤيدًا و18 صوتا معارضا في حين امتنعت 19 دولة عن التصويت. وسجل الإقتراح أغلبية الثلثين المطلوبة لاعتماده في انتظار التصويت النهائي في الجلسة العامة لمؤتمر الأنواع المهددة بالانقراض المقررة في 28 أغسطس/ أب الجاري.

وقالت إيريس هو، عضو مجموعة حماية الحيوان التابعة لمنظمة هيومانشيونال إنترناشونال "سيحمي هذا القرار عددًا كبيرًا من الأفيال المنزوعة من عائلاتها في البرية، حيث يجبرون على قضاء حياتهم في سجن حدائق الحيوان في ظل ظروف سيئة"

اقرأ أيضا على يورونيوز:

قرار الحظر يشمل بيع الفيلة من غرب ووسط وشرق إفريقيا المحمية منذ فترة طويلة على عكس تلك الموجودة في جنوب إفريقيا التي تعتبر أقل تهديداً.

وأظهرت إحصائيات جمعيات رعاية الحيوانات، أن دولة زيمبابوي استولت على أكثر من 100 من صغار الفيلة وباعتها إلى حدائق الحيوانات الصينية منذ العام 2012.

التصويت شمل كذلك مصير حيوانات آخرى مهددة بالإنقراض كقرش الماكو وكذلك أنواع نادرة من الأخشاب النفيسة التي تستخدم لصنع الآلات الموسيقية. ويأتي هذا الاجتماع بعد نشر تقرير للأمم المتحدة في أيار/ مايو يعلن أن مليون نوع مهدد بالانقراض.