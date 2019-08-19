تضارب في التصريحات بشأن مصير المهاجرين المتواجدين على متن سفينة الإنقاذ أوبن آرمز

تضاربت التصريحات بشأن مصير سفينة الإنقاذ أوبن أرمز التي تقل 107 مهاجرين والمتوقفة قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية منذ حوالي 18 يوما. ووجد المهاجرون المتواجدون على متن السفينة في خضم معركة سياسية بين وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي ينتمي لليمين المتطرف وعزوف الاتحاد الأوروبي عن إيجاد حل.

وأعلنت منظمة "بروآكتيفا أوبن آرمز" غير الحكومية، الإثنين رفضها عرض إسبانيا استقبال السفينة الإسبانية، معتبرةً الوصول إلى ميناء مايوركا غير واقعي. وقالت المنظمة أن إسبانيا وإيطاليا توصلتا فيما يبدو لاتفاق على إنزال 107 مهاجرين في ميناء مايوركا بعد أن تقطعت بهم السبل في البحر المتوسط، مشيرة إلى أنها لا تقبل هذا القرار الذي وصفته بـ "غير المفهوم" نظرا لبعد المسافة بين موقع السفينة الحالي وميناء مايوركا. وأضافت أن إنزال المهاجرين في مايوركا يعني إطالة أمد الأوضاع الصعبة بالفعل على متن السفينة لثلاثة أيام أخرى.

Spain and Italy deal to disembark migrants in Mallorca: Open Arms https://t.co/gvXHY2PsW8pic.twitter.com/ZxUiZZgxm6 — Reuters Top News (@Reuters) August 19, 2019

وقالت لورا لانوزا المتحدثة باسم المنظمة لإذاعة "كوبي" الإسبانية إن وصول السفينة إلى مرفأ ألخثيراس جنوب إسبانيا "غير قابل للتحقيق على الإطلاق"، وذلك بسبب "حالة الطوارئ الإنسانية" على متنها بعد 17 يوماً في البحر.

من جهتها نفت الحكومة الإسبانية إبرام مثل هذا الاتفاق مع إيطاليا مؤكدة أنها مستعدة لاستقبال المهاجرين. وجاء في بيان السلطات الإسبانية "تنفي الحكومة وجود أي اتفاق مزعوم مع إيطاليا.. المعلومة الصحيحة الوحيدة هي أن الحكومة الإسبانية عرضت على أوبن آرمز التوجه إلى أقرب ميناء إسباني وأن الحكومة الإيطالية تخالف القانون بمنع المهاجرين من النزول في لامبيدوزا". وتابعت إسبانيا في بيانها "إن رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أمر الأحد بتجهيز ميناء الجزيرة الخضراء "ألخثيراس" لاستقبال سفينة اوبن آرمز، بسبب الوضع الطارئ".

The Open Arms migrant rescue vessel has rejected an offer of haven in Spain, saying the six day journey to Algeciras would be too treacherous. https://t.co/cBDkOKTs5x — euronews (@euronews) August 19, 2019

كما وجهت الخارجية الإسبانية دعوة للسلطات الايطالية للسماح بإنزال المهاجرين، مع ضمان أن يجري توزيعهم بين الدول الأوروبية كما اتفق مسبقاً.

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كما أعربت فرنسا عن استعدادها لإستقبال 40 مهاجرا من الموجودين على متن السفينة "أوبن آرمز"، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية الأحد لوكالة الأنباء الفرنسية. وقالت الداخلية الفرنسية إن "تنسيق التضامن قائم" بين الدول الأوروبية الملتزمة استقبال المهاجرين، وفرنسا "مستعدة لتنفيذ التزامها استقبال 40 مهاجراً".

هذا وسمح وزير الداخلية الايطالي وزعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني السبت مرغما بإنزال 27 مهاجراً قاصراً لكنه يتمسك بموقفه الرافض لإنزال بقية المهاجرين.