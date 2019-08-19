أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن "القلق البالغ" إزاء القصف الذي تتعرض له منطقة إدلب السورية، وقال لنظيره الروسي فلاديمير بوتين إن الالتزام بوقف إطلاق النار في المنطقة "أمر ملح". وقال ماكرون لبوتين خلال اللقاء الذي جمعهما في إقامة الدولة الفرنسية الصيفية بريغانسون حيث استضاف بوتين "أعرب عن القلق البالغ حيال الوضع في ادلب. فسكان ادلب يعيشون تحت القصف، والأطفال يُقتلون. من الملح للغاية التقيد بوقف اطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في سوتشي".

من جهته أكد بوتين أن موسكو تدعم الهجمات التي يشنها الجيش السوري ضد "إرهابيين" في محافظة ادلب شمال سوريا.

قائلا "نحن ندعم جهود الجيش السوري .. لوضع حد لهذه التهديدات الارهابية"، مضيفا "لم نقل أبدا أن الارهابيين في ادلب سيشعرون بالراحة".

EN DIRECT | Déclaration à la presse avec Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, depuis le Fort de Brégançon.https://t.co/RmD8juMhaN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 19, 2019

وتطرق الرئيسان على هامش إجتماع مجموعة الدول السبع الذي سينطلق بمدينة بياريتس في فرنسا في الفترة ما بين 24 و26 أغسطس/ أب الجاري إلى عدة قضايا من ضمنها الملف الأوكراني وإتفاق الننوي مع إيران والخلاف الروسي الأمريكي وكذلك حادث الإنفجار النووي الذي وقع في قاعدة سيبيريا وقمع المظاهرات في موسكو.

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زيادة الإشعاع

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه ليس هناك خطر من زيادة مستويات الإشعاع بعد وقوع انفجار في موقع عسكري بشمال روسيا في الثامن من أغسطس آب أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص .

وأضاف بوتين، أن كل القتلى والمصابين جراء هذه الحادث سيحصلون على أوسمة من الدولة.

وأوضح أن كل إجراءات السلامة يتم اتخاذها ولا توجد أي مخاطر من الإشعاع.

السترات الصفراء

هذا وتوعد بوتين بمنع خروج احتجاجات في موسكو تشبه حركة "السترات الصفراء" التي هزت باريس وغيرها من المدن الفرنسية أواخر العام الماضي.

وقال أمام نظيره الفرنسي ايماونيل ماكرون التي تنتقد بلاده بشدة قمع التظاهرات الاسبوعية في موسكو "لا نريد مثل هذا الأمر أن يحدث في العاصمة الروسية ... وسنفعل كل ما بوسعنا لضمان أن يبقى الوضع ضمن إطار القانون".

الملف الأوكراني

وبشأن الملف الأوكراني، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه لا يرى بديلا لمحادثات ما يسمى بصيغة نورماندي على مستوى رؤساء الدول بشأن أزمة أوكرانيا، لكنه أحجم عن الموافقة على المشاركة في قمة جديدة حول الأزمة.

وكما أكد بوتين لماكرون بأن المحادثات الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا تبعث على تفاؤل كبير لكنه عبر عن ثقته بأن أي اجتماع يهدف لحل الأزمة الأوكرانية سيكون له نتائج ملموسة.