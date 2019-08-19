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الولايات المتحدة الأمريكية

الشرطة الامريكية تلاحق متطفلة على الأعراس بغرض السرقة

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بقلم:  Sami Fradi 
الشرطة الامريكية تلاحق متطفلة على الأعراس بغرض السرقة
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طلبت الشرطة الأمريكية في مقاطعة كومل من تكساس المساعدة في العثور على امرأة متطفلة على الأعراس، حيث تحضر الاحتفالات بغرض سرقة الهدايا المخصصة للأزواج.

وقالت شرطة كومل إنها بحاجة إلى مساعدة للتعرف على هوية المرأة قبل أن تنفذ سرقة جديدة، قائلة: لنوقفها عن تخريب يوم استثنائي لأي شخص آخر، ولنجلبها إلى العدالة".

TIPS = $CASH$ Please help the Comal County Sheriff's Office identify these subjects. The Comal County Sheriff’s...

Publiée par Comal County Crime Stoppers sur Lundi 12 août 2019

وقالت الشرطة إن المرأة "المتطفلة" دأبت على سرقة مغلفات بداخلها أوراق نقدية وبطاقات من الهدايا. وجرى الحصول على شريط فيديو المرأة بعد أن اقتفت السلطات المكان الذي حاولت فيه المشتبهة بها استعمال إحدى البطاقات المسؤوقة.

وقد عرضت الشرطة مكافأة بقيمة 4000 دولار لأي شخص يساعد في توفير معلومات تؤدي إلى اعتقال المرأة المتطفلة.

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