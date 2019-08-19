شاهد: روس يحيون التقليد السوفييتي في تربية الثعالب المروضة

يعشق بعض الروس تربية نوع غير اعتيادي من الحيوانات "الأليفة" وهي الثعالب المروضة.

وبدأ التقليد في الحقبة السوفييتية عام 1959 بمعمل نوفوسيبيرسك لعلوم الخلايا والوراثة عبر برنامج استقدم العشرات من الذئاب الفضية من كافة أراضي الاتحاد.

وعملت الدراسة على تكرار تطور الذئاب بشكل مماثل لتطور الكلاب وترويضها طبيعياً والذي اتخذ عشرات الآلاف من السنوات.

وتقول الباحثة أنستازيا خارلاموفا إن البرنامج البحثي تمكن من ترويض الثعالب حتى أصبح الكثير منها أليفاً خلال أقل من 60 عاماً.

وترعى يوليا شيختمان الثعلب "إيناري" منذ ثلاث سنوات وتقول إن ترويض الثعالب يتطلب الكثير من الوقت والتفرغ حتى يصبح الثعلب أليفاً بشكل كامل.

وتقول: "قضينا حوالي سنتين حتى أصبح بإمكاننا أخذه في جولات خارجية أو تركه بمفرده في المنزل دون القلق على مقتنياتنا".

وتخطى عمل الروس على ترويض الثعالب ليصل إلى بيعها، حيث يمكن شراء الثعالب عبر مواقع عدة مختبرات ومعامل للبحوث على الإنترنت.

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