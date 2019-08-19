اجتمع علماء بيئيون في آيسلندا لتوديع نهر جليدي ضخم يعتبر الأول في البلاد يذوب بكامله بسبب التغير المناخي.

وكشفت آيسلندا عن نصب تذكاري يوجه من خلاله علماء البيئة رسالة للأجيال القادمة، كُتبت بقلم المؤلف الآيسلندي أندري سناير ماجناسون، تقول: "إن أوكجوكول هو أول نهر جليدي آيسلندي يفقد صفته كنهر جليدي. ومن المتوقع أن تتبع كل الأنهار الجليدية في المئتي عام التالية المسار نفسه، نحن نعرف ما يحدث وما يجب القيام به، وأنت فقط ستعرف ما إذا كنا فعلنا ذلك".

وتم إعلان خروج هذا النهر المتجمّد من قائمة الأنهار الجليدية عام 2014، لعدم مطابقته للتصنيفات الجغراقية والبيئية بعد ذوبانه الذي شكل عملية امتدت على مدى عقود القرن العشرين.

وبحسب صور لوكالة ناسا فإن النهر يظهر في صورة التقطت عام 1986 كبقعة بيضاء متماسكة، لكن في صورة حديثة تعود لمطلع شهر آب/ أغسطس من هذا العام يظهر النهر كبقع بيضاء متفرقة صغيرة بقيت بعد بدء عملية الذوبان.

ويحذر العلماء من ذوبان الأنهار الجليدية ويعتبرونها أحد أخطر علامات التغير المناخي والتي ستؤدي لعواقب وخيمة قد تؤدي إلى انقراض كوكب الأرض برمته وانتشار الأمراض والمجاعات في العالم كله وليس في المناطق المتضررة فحسب.

للمزيد على يورونيوز:

القارّة القطبية الجنوبية تفقد جليداً في 4 أعوام أكثر مما فقدته نظيرتها الشمالية في 34 عاماً

شاهد.. علماء يبحثون عن ثلج عمره مليون و 500 سنة لدراسة تغيرات المناخ

شاهد: مدّ بحري في آيسلندا بعد انهيار كتل جليدية عملاقة