الإدعاء الإيطالي يأمر بإنزال المهاجرين الموجودين على متن سفينة الإنقاذ أوبن آرمز في جزيرة لامبيدوزا

وجهت العدالة الإيطالية ضربة موجعة لوزير الداخلية ماتيو سالفيني، بعد أن أمر الإدعاء الإيطالي الثلاثاء بإنزال المهاجرين الموجودين منذ 20 يوما على متن سفينة الإنقاذ أوبن آرمز وإحتجاز السفينة قضائيا في ميناء لامبيدوزا. قرار العدالة جاء بعد صعود كبير ممثلي الادعاء لويجي باتروناجيو إلى سطح السفينة للإطلاع على الأوضاع رفقة أعوان من الشرطة القضائية وطبيبين. ومن المنتظر أن يتم إنزال المهاجرين خلال الساعات القادمة في جزيرة لامبيدوسا الصغيرة. وقالت وكالة الأنباء الإيطالية إن مكتب المدعي العام في أغريغينتو، أصدر أمرا بإنزال المهاجرين.

وتأتي هذه التطورات بعد وقت قصير من التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية الإيطالي اليميني المتطرف ماتيو سالفيني عبر شريط مصور نشره على صفحته في فيسبوك قال فيه إنه يتوقع أن يصدر ممثلو الادعاء الأمر بإخلاء السفينة من المهاجرين.

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هذا وفي وقت سابق الثلاثاء أعلنت إسبانيا أنها سترسل سفينة عسكرية إلى جزيرة لامبيدوزا لنقل المهاجرين العالقين على متن سفينة الإنقاذ أوبن آرمز منذ قرابة 20 يوما قبالة الجزيرة الإيطالية.

The vessel of the @Armada_esp Audaz is ready to sail this afternoon to the island of Lampedusa and assist the #OpenArms and its occupants. It will join the boat to the port of Palma, in Mallorca.

With this measure Spain will solve, this week, the humanitarian emergency. pic.twitter.com/X3MpOE9FQY — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 20, 2019

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان لها إن "سفينة اوداز ستغادر مساء اليوم وستبحر لمدة ثلاثة أيام إلى لامبيدوزا لنقل المهاجرين الذين انتشلتهم سفينة أوبن آرمز".