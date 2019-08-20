يوليو 2019 يحطم رقماً قياسياً وينتزع عرش أكثر الشهور سخونة على الإطلاق

قالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن شهر تموز يوليو الماضي كان الأكثر حرارة على الإطلاق بدرجات حرارة بلغ متوسطها 16,7 درجة بارتفاع عن متوسط القرن العشرين، وبهذا يتفوق شهر تموز يوليو هذا العام على نظيره في عام 2016، بمراقبة السجلات التي تعود لعام 1880.

أكثر المناطق التي شهدت تغيرات في الحرارة خلا شهر تموز يوليو هي آلاسكا وأوروبا الوسطى، وأجزاء من شمال وجنوب غرب آسيا، ومناطق في أفريقيا وأستراليا.

وقلص الدفء القياسي الجليد البحري في القطب الشمالي والقطب الجنوبي إلى أدنى مستوياته التاريخية، وفقاً للإدارة.

وشهدت الأرض منذ 2005 تسعة من أصل عشرة أسخن "أشهر تموز يوليو"، وكانت الخمسة الأخيرة الأسخن على الإطلاق.

في الشهر الماضي ، قالت الإدارة إن شهر حزيران يونيو كان الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث تجاوز متوسط ​​درجات الحرارة درجات حرارة حزيران يونيو 2016.

وكان تموز يوليو هو الشهر 415 على التوالي الذي يشهد درجات حرارة عالمية أعلى من المتوسط وفقاً للإدارة.

ويتشارك هذا العام مع عام 2017 الترتيب الثاني من حيث السخونة، في حين كان 2016 العام الأكثر سخونة على الإطلاق.

ويتوقع العلماء أن يحتل عام 2019 مكاناً على قائمة السنوات الخمس الأكثر حرارة على الإطلاق.

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