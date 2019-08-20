جوازٌ وإذنٌ بالسفر.. في شهر واحد، المرأة السعودية تحصل على حق السفر دون إذن لها ولأطفالها بل وتصبح هي من يصدر هذا الإذن.

حق جديد تحصل عليه السعوديات. فقد أُعلن عن تسهيلات جديدة للأمهات الحاضنات حيث سيكون بإمكانهن استخراج جواز سفر لصغارهنّ إذا كانوا في حضانتهن وحتى السماح بسفرهم ما يشكل تقييدا إضافيا لولاية الرجل في المملكة المحافظة.

أعلنت مصلحة الجوازات السعودية عن الإجراءات الجديدة بهذا الشأن على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين. وهي بالمناسبة الثانية من نوعها بعد تلك الصادرة قبل أسابيع والتي ترفع القيود على سفر كل سعودية فوق سن ال21 عاما إلى الخارج. إذ لم تعد المرأة هناك تحتاج لإذن الولي وسيكون الإجراء ساريا ابتداء من نهاية هذا الشهر.

ولطالما شكل نظام الولاية في السعودية قضية مركزية لدى الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة اللواتي ناضلن لسنوات من أجل إلغاء نظام الولاية الذي أخضع حقوق المرأة السعودية لمشيئة الوليّ على مدى سنوات حياتها أكان هذا الوليّ زوجاً أم أخاً وحتى ابناً. وأبرز تجليات تلك الوصاية هي القيود على سفر السعوديات إلى الخارج ما دفع بعضهن إلى الهروب خارج المملكة المحافظة.

وتندرج هذه التسهيلات في إطار ما يعرف برؤية 2030 التي أعلن عنها ولي العهد محمد بن سلمان والهادفة لتبني نموذج مغاير للاقتصاد الريعي الذي تعتمد عليه المملكة حاليا بغرض جذب الاستثمارات الأجنبية.

لكن بنفس الوقت يرى المراقبون أن الإجراءات المعلن عنها وقبلها حرية قيادة السيارة للسيدات لا يمكن أن تغطي على محاولات السلطات التضييق على كل من ينتقد النظام في المملكة خصوصا وأن هناك العديد من النسوة المدافعات عن حقوق المرأة لا زلن وراء القضبان ومنهن الناشطة لجين الهذلول وغيرها كثيرات ممن دعوْن لإلغاء نظام الولاية فوجدن أنفسهن رهن الاعتقال أو ممنوعات من السفر في أحسن الأحوال، وقد وُجهت لهن تهمٌ من قبيل المساس بأمن الدولة أو التخابر مع جهات أجنبية.

وتنص الإجراءات الجديدة على أنه يمكن لأي مواطن أو مواطنة سعودية فوق سن ال21 الحصوص علىى جواز أو السفر دون الحاجة لإذن الوليّ. أما من هنّ دون تلك السن وكنّ متزوجات فلا يحتجن لإذن الزوج للسفر للخارج بغرض الدراسة على نفقة الدولة أو لأداء مهام رسمية.

إجراء آخر تم الإعلان عنه هو أن الأمهات دون غيرهن من الأقارب الذكور وفي حال وفاة الزوج هن المؤهَّلات للسماح لأطفالهن القصّر (دون سنّ ال21) بالسفر للخارج لكن في حال ما إذا كان الوالدان على قيد الحياة فإن الإجراءات الجديدة تعطي الأولوية للأب.

وفي حال الطلاق، فإنه يمكن لأحد الأبويّن الذي منحه القضاء حضانة صغاره أن يستخرج جواز سفر لأطفاله وهو حقٌ كان يتمتع به الرجل وحده من قبل.

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