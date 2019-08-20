أعلن يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي، وأحد أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة التونسية، المقرر إجراؤها بتاريخ 15 ايلول/سبتمبر، أنه تخلى عن الجنسية الفرنسية قبل تقديم ترشيحه كما يتطلب الدستور.

وكتب الشاهد عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "تنص المادة رقم 74 من الدستور أن على كل مرشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى، أن يقدم تعهدا بالتخلي عن الجنسية الثانية في حال فوزه بالانتخابات"

وأضاف "مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج كنت أحمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات".

وتابع الشاهد "على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك، أدعو كل المترشحين في هذه الوضعية أن يقوموا بنفس الإجراء".

الفصل 74 من الدستور ينص على أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى يقدم تعهد بالتخلي عن الجنسية الثانية في... Publiée par ‎يوسف الشاهد Youssef Chahed‎ sur Mardi 20 août 2019

وفي العام 2016 كان الشاهد في الأربعين من عمره، وتم تعيينه حينها كأصغر رئيس وزراء في تونس من قبل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ليخلف حبيب الصيد.

وستجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 ايلول/سبتمبر.

وتم تقريب موعد هذه الانتخابات التي كانت مقررة أواخر العام بعد وفاة السبسي الذي كان في العام 2014 أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ تونس الحديث.

وتمت المصادقة على 26 مرشحا بينهم الشاهد، في حين تم رفض 71 غيرهم بعد فحص أولي للملفات، حسبما أعلنت في 14 الشهر الحالي هيئة الانتخابات في تونس. وسيتم نشر القائمة النهائية بتاريخ 31 أغسطس/آب.

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