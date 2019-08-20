شاهد: سباق لإتلاف سيارات قديمة في أمريكا ينتهي بفاجعة !

قتلت امرأة في الثلاثينات من عمرها وأصيب سبعة آخرون، بينهم طفل يبلغ من العمر عاماً واحداً، في حادث شهدته حلبة سباق سيارات في بول كاونتي في مونتانا الأمريكية.

الحدث لم يكن سباق سيارات عاديا، بل هو سباق للمركبات القديمة التي يُراد إتلافها، حيث تتسابق المركبات وتقوم بالتصادم حتى لا تبقى سوى سيارة واحدة تعمل ويكون سائقها هو الفائز. وعادة ما تحظى مثل هذه الفعاليات بشعبية كبيرة إذ تُقام هذه السباقات في المهرجانات والمعارض ويعود تاريخها على الأقل للحرب العالمية الثانية.

وقع الحادث عندما اصطدمت سيارتان لتتجاوز إحداهما الحاجز الفاصل بين الحلبة والجمهور.

ولم يكن سائق السيارة بين الأشخاص الذين أدخلوا المستشفى، ولا يزال الحادث قيد التحقيق للوقوف على حقيقة ما جرى.

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