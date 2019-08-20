تطايرت السبت العشرات من أفرشة النوم في إحدى الحدائق العامة بمدينة دنفر الأمريكية بسبب الرياح القوية التي عصفت بالحي. وقد وصف روب مانيس، الذي صور المشهد الغريب، الحادث بأنه "هجرة كبيرة للأفرشة في 2019". وقال مانيس لوسائل الإعلام المحلية إنه كان في حوض السباحة العمومي عندما بدأت الرياح تهب ما أدى لتطاير تلك الأفرشة في أرجاء الحديقة.

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ووفقًا للتقارير المحلية، تم تجهيز الحديقة بهذه الأفرشة في وقت سابق تحضيرا لتظاهرة سينمائية "The Bed Cinema" التي يُعرض خلالها فيلم في الهواء الطلق.