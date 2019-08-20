شاهد: شرطيان يضربان مريضا مقيدا في مستشفى بهونغ كونغ

فتحت الشرطة في هونغ كونغ تحقيقا في واقعة تعرض رجلاً للضرب من طرف شرطيان في مصعد مستشفى نورث ديستريكت في هونغ كونغ. الصور إلتقطها كاميرات المراقبة و بثها القناة المركزية الصينية سي سي تي في CCTV. وقال السياسي لام تشوك تينج ليورونيوز "صور الفيديو تظهر رجلاً مقيدًا على سرير في المستشفى يتعرض للضرب المبرح من طرف شخصان يرتديان الزي الرسمي". وأضاف تشوك تينج "إن الضحية، السيد تشونغ انتهى به الأمر في المستشفى بعد أن كان في حالة سكر وقام بالإعتداء على ضابط شرطة".

بث الشريط المصور من طرف القناة المركزية الصينية CCTV، أدى إلى اعتقال الشرطيين حسبما أكدته مصالح شرطة هونغ كونغ ليورونيوز.

وجاء في بيان للشرطة "تشعر الشرطة بقلق بالغ إزاء قضية أبلغ عنها حزب سياسي هذا الصباح بشأن الإشتباه بقيام شرطيين بالاعتداء على مريض في جناح في مستشفى المقاطعة الشمالية في نهاية يونيو/ حزيران وباشرت وحدة الجرائم الإقليمية تحقيقا حول هذه الواقعة".

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واتهم تشوك تينج رئيس الحزب الديمقراطي الشرطة بإستخدام العنف بشكل مفرط وعلني وقال "إن أغلب الشكاوى المقدمة ضد الشرطة لا يتم التحقيق فيها، غير أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بهذه الواقعة لأن الأدلة الملموسة متوفرة من خلال فيديو كاميرات المراقبة". وتابع تشوك تينغ أنه حصل على لقطات كاميرات المراقبة من المستشفى بعد أن زعم ​​الضحية بأنه تعرض للضرب في 25 يونيو/ حزيران .

من جهتها أكدت إدارة المستشفى في بيان لها أنها تلقت طلبا من أحد المستشارين في 27 يونيو/ حزيران بشأن مريض عومل بعنف من قبل الشرطة خلال تواجده هناك. وفي 4 يوليو/ تموز تقدم ذات المستشار بطلب للحصول على نسخة من لقطات كاميرات المراقبة نيابة عن المريض. وبعد دراسة الطلب سلمت إدارة المستشفى الصور في 12 أغسطس/ آب الجاري وفقًا لمرسوم الخصوصية الخاص بالبيانات الشخصية وقواعد الممارسة المعمول بها.