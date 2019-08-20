زوجة نتنياهو تحاول اقتحام قمرة قيادة طائرة بسبب عدم ذكرها في رسالة ترحيبية

منع حراس أمنيون زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من دخول قمرة قيادة طائرة، أغفل قائدها ذكر اسمها للترحيب بها بعيْد صعودها الطائرة التابعة لخطوط شركة العال رفقة زوجها باتجاه أوكرانيا حسب تقارير صحفية.

ويبدو أن سارة نتنياهو أزعجها عدم ذكر الطيار لاسمها خلال كلمته، فأرادت الدخول إلى القمرة للتعبير عن شعورها إزاء ذلك، وفق القناة 12، التي أوضحت أن قائد الطائرة تدارك الأمر بذكر اسمها في إعلان منفصل.

من جانبه لم ينف بنيامين نتنياهو وقوع الحادث العابر، ولكنه قال إن الإبلاغ عن تصرف زوجته والحديث عنه كان مشوها. وجاء في بيان لخطوط العال الإسرائيلية أن رحلة رئيس الوزراء سارت كما هو مخطط لها باتجاه أوكرانيا.

وكانت زوجة نتنياهو حكم عليها بدفع غرامة تفوق 13 ألف يورو، بعد أن اعترفت باستعمال المال العام في شراء مأكولات فاخرة، وقد تجنبت بذلك دخول السجن بعد صفقة ادعاء بينها وبين النيابة العامة، وقالت بعد المحاكمة إنها عانت بما فيه الكفاية.

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