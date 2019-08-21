ظريف: عرب الخليج لن يحققوا الأمن بإنفاق المليارات على السلاح الغربي

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم، الأربعاء، إن إيران ستبقى "ملتزمة بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية" وحذر من أن التواجد العسكري الغربي في المنطقة لن يزيدها استقراراً.

ورداً على سؤال من أحد الصحافيين في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قال ظريف "معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية إحدى دعائم الشرعية الدولية وسنواصل الالتزام بها".

وفي سياق الأزمة المستمرة بين طهران وواشنطن، قال ظريف إن بلاده يمكن أن تقوم أيضا بأفعال "غير متوقعة" رداً على سياسات الولايات المتحدة "غير المتوقعة" في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وقال ظريف في كلمة أمام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "التصرفات غير المتوقعة المتبادلة ستؤدي إلى فوضى. لا يمكن للرئيس ترامب أن يقوم بأفعالٍ غير متوقعة ثم ينتظر من الآخرين أن يقوموا بأفعال متوقعة".

ومضى قائلا "عرب الخليج لا يمكن أن يحققوا الأمن بإنفاق مليارات الدولارات على شراء أسلحة الغرب... والوجود العسكري الأجنبي مهما بلغ حجمه لا يمكن أن يحول دون زعزعة الأمن".