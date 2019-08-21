لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

العالم

روحاني: المياه الدولية "لن تكون آمنة" في حال أوفقت صادرات نفطنا نهائيا

 محادثة
بقلم:  Euronews 
الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقاء وزاري في طهران (أرشيف)
الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقاء وزاري في طهران (أرشيف) -
حقوق النشر
Official President website/Handout via REUTERS
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم، الأربعاء، إن الخطوط البحرية في المياه الدولية لن تكون آمنة كما كانت في السابق في حال تم تخفيض صادرات النفط الإيرانية إلى حدود الصفر.

وجاء تصريح روحاني بعد لقائه بالمرشد الأعلى للثورة، علي خامنئي، بحسب ما ذكرت مصادر إيرانية.

وأضاف روحاني في التصريح "القوى العالمية تعرف إنه في حال فرضت عقوبات كاملة على الخام الإيراني... لن تعرف المياه الدولية الأمن كما كانت الحال في السابق".

وتحدّث الرئيس الإيراني عن الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من القوى الغربية من دون تسميتها وأشار إلى أن "الضغوط الأحادية الجانب على إيران لا يمكن أن تكون في مصلحتهم ولن تؤمن لهم الأمن في المنطقة والعالم".

المزيد عن