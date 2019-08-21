الخارجية الأمريكية توافق على صفقة بيع مقاتلات إف-16 إلى تايوان

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع مقاتلات إف-16 إلى تايوان بقيمة ثمانية مليارات دولار بحسب ما أفادته وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في إخطار رسمي للكونجرس.

وأوضحت الوكالة في بيانها الذي صدر يوم الثلاثاء، أن الصفقة المحتملة ستشمل 66 طائرة و75 محركا من إنتاج شركة جنرال إليكتريك فضلا عن بعض الأنظمة. وأضافت أن الصفقة تخدم مصالح الولايات المتحدة وستساعد تايوان على الاحتفاظ بقدرة دفاعية يمكن الاعتماد عليها.

كما رحب الجمهوري جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بالصفقة المقترحة لبيع مقاتلات إف-16 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وقال في بيان صدر في الآونة الأخيرة "هذه المقاتلات ضرورية لتحسين قدرة تايوان على الدفاع عن مجالها الجوي السيادي الذي يتعرض لضغوط متزايدة من جمهورية الصين الشعبية".

ومن جهته ذكر وزير الخارجية مايك بومبيو لقناة فوكس نيوز يوم الاثنين أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بأمر الصفقة الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الصفقة "تتفق مع سياسة الولايات المتحدة السابقة" وأن واشنطن "تواصل ببساطة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لكل الأطراف".

وقالت رئيسة تايوان تساي إينج وين إن الصفقة ستساعد بلادها على تشكيل قوة جوية جديدة وتعزيز قدرات الدفاع الجوي لديها.

وكتبت على موقع فيسبوك تقول إنها ممتنة لواشنطن على "الدعم المستمر للدفاع الوطني لتايوان".

وأضافت "بامتلاكها قدرة قوية على الدفاع الذاتي، ستكون تايوان بالتأكيد أكثر ثقة في ضمان السلام والاستقرار عبر المضيق وفي المنطقة فيما تواجه تحديات أمنية".

ردة فعل الصين

أدانت الصين الصفقة التي جرت مناقشتها بشكل واسع، كما اعتبرتها من أكبر الصفقات بين الولايات المتحدة وتايوان التي كما حذرت الصين من "إجراءات مضادة" لم تحددها.

وكرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في بكين تهديدا، بفرض عقوبات على الشركات الأمريكية التي تبيع أسلحة لتايوان، ووصف هذه المبيعات بأنها تدخل خطير في الشؤون الداخلية للصين وانتهاك للسيادة الصينية.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز عن زيادة في الإنفاق الدفاعي بين الولايات المتحدة وتايوان، خلال العشر سنوات الأخيرة وفي ظل توتر عسكري متزايد مع الصين. منذ عام 2008 قامت الإدارة الأمريكية ببيع اكثر من 24 مليون دولار من أسلحة لتايوان وبلغت إدارة ترامب الكونغرس بمفردها قيمة مبيعات أسلحة تجاوزت 4.4 مليار دولار.

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