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البرازيل

فيديو: عملية للشرطة البرازيلية تنتهي بمقتل مُختطِف حافلة نقل عام

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بقلم:  يورونيوز 
الحافلة المختطفة
الحافلة المختطفة -
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سي.إن.إن
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قتلت الشرطة البرازيلية اليوم الأربعاء رجلا اختطف حافلة على متنها أكثر من 30 رهينة دون وقوع أي إصابات بين الركاب. ودامت الواقعة مدة أربع ساعات كاملة على جسر بمدينة ريو دي جانيرو قبل ان تتمكن الشرطة من استهداف الخاطف بنجاح.

وهنأ عمدة المدينة رجال الشرطة على ما وصفه "بالأداء المثالي" على الرغم من تعبيره عن حزنه لوفاة الخاطف.

وقال أحد الركاب إن الخاطف كان مسلحاً بمسدس وسكين، مضيفاً أنه لم يعلن قط عن دوافعه لاختطاف الحافلة. ونتج عن الحادث فوضى مرورية عارمة حيث يربط الجسر بين ريو ومدينة نيتيروي ويشهد ذروة ازدحامه خلال الصباح المبكر من كل يوم.

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