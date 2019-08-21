شاهد: مربي نحل يجمع 50 كيلوغراما من العسل والشهد عثر عليها في سقف منزل

نجح مربي النحل الأسترالي بول وود في استخراج نحو 50 كيلوغراماً من العسل من سقف بيت امرأة تسكن في ضاحية مدينة بريسبان، عاصمة ولاية كوينزلاد، الواقعة غربي أستراليا.

وقال وود إنه أزال 50 كيلوغراما من الشهد إلى جانب 60 ألف نحلة من الخلية التي تشكلت على مدى عشرة أشهر. وقال بول وود إن صاحبة البيت لم تشعر بالقلق بل كانت مرتاحة مع النحل في بيتها، ولكنها لاحظت أنه ربما تعين إزالتها من سقف البيت، وقد تكفل وود بنقل النحل في صناديق خاصة، على أمل تسليمها إلى مولعين بتربية النحل في بريسبان.

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