فيديو: أمريكية تعثر على قطعة ألماس في حديقة عامة بمساعدة يوتيوب

تمكنت سيدة من العثور على قطعة من الألماس بوزن 3.72 قيراط في حديقة للألماس في ولاية أركنساس الأمريكية.

وكانت ميراندا هولينغزهيد (27 عاماً) تستريح بصحبة ابنتها بالحديقة بعد ساعة من البحث غير المجدي عن قطع الألماس فقررت اللجوء لبعض الفيديوهات الإرشادية على موقع يوتيوب.

وكان للفيديوهات مفعول السحر فتقول هولينغزهيد إنها فور الانتهاء من مشاهدتهم نظرت أسفل قدميها لتجد قطعة الألماس الصفراء وسط مجموعة من الصخور الصغيرة.

وحملت هولينغزهيد قطعة الألماس إلى مركز اكتشاف الألماس الذي قام مسؤولوه بتسجيل وزنها بشكل رسمي.

الاكتشاف هو الأكبر في حديقة أركنساس للألماس منذ عام 2017 حين اكتشفت مراهقة قطعة من الألماس البني وزنها 7.44 قيراط.

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