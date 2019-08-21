مصدران أمريكيان يؤكدان لرويترز إسقاط الحوثيين طائرة عسكرية أمريكية

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين لم تسمّهما في الولايات المتحدة قولهما إن الحوثيين أسقطوا، أمس، الثلاثاء، طائرة حربية أمريكية مسيّرة، من طراز إم.كيو-9.

نقل تلفزيون المسيرة عن متحدث عسكري باسم الحوثيين قوله يوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية للحوثيين أسقطت طائرة أمريكية مسيرة طراز إم كيو-9 في محافظة ذمار جنوب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان: "نحن على علم بالأنباء التي أفادت بإسقاط طائرة أمريكية إم كيو-9 فوق اليمن. ليس لدينا أي معلومات أخرى لتقديمها في الوقت الحالي".

وكان الجيش الأمريكي قال في يونيو حزيران الماضي، إن المسلحين الحوثيين في اليمن أسقطوا طائرة أمريكية مسيرة بمساعدة إيران.

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