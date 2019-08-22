إسرائيلي يحلم بالسلام يرفع علم السعودية في القدس .. ما القصة؟

مشهد يبدو غريباً وصادماً .. إسرائيلي يرفع علم السعودية في القدس ويتحدث عن السلام.

ليس مشهداً من فيلم ولا مقطع ترويجي لمنظمة غير ربحية تعنى بأمور السلام والإنسانية، المقطع نشرته صفحة إسرائيل بالعربية على تويتر وهي صفحة تتبع لوزارة الخارجية الإسرائيلية موجهة إلى الجمهور العربي.

ويظهر الإسرائيلي في الفيديو متمنياً أن يحل السلام بين الدولتين قائلاً :"كلي امل ان يتحقق السلام مع السعودية واتمكن من زيارتها فيما يتمكن السعوديون من زيارة اسرائيل".

الفيديو أثار الكثير من التعليقات بعضها مؤيد لهذا الاتجاه وبعضها معارض يصف إسرائيل بدولة الاحتلال، إضافة إلى بعض الجدل بين المعلقين أنفسهم أذكته حادثة لم يمض عليها وقت طويل.

فقبل نحو أسبوعين أثارت امرأتان سعوديتان زوبعة تطورت إلى معارك على تويتر بين مغردين سعوديين وفلسطينيين، وشتائم واتهامات بالتطبيع وبيع القضية، اضطرت معها السلطة الفلسطينية للتدخل وإصدار بيان يشيد بمواقف السعودية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وكانت الناشطة الحقوقية سعاد الشمري قد قامت بمداخلة مع هيئة البث الإسرائيلية حول قرار السعودية السماح للنساء بالسفر دون إذن من ولي أمرهن، ثم انتشر لها مقطع فيديو على الإنترنت تعرب فيه عن حلم كثير من السعوديين والخليجيين بزيارة إسرائيل.

كذلك فعلت الإعلامية السعودية سكينة المشيخص التي قالت إنها ترغب في زيارة إسرائيل، وتحدثت عن عداء كبير من الفلسطينيين تجاه السعوديين في حوار مع صحفي إسرائيلي، كما تحدثت عن تطابق في المواقف بين إسرائيل ودول الخليج تجاه إيران.

وقامت صفحة إسرائيل بالعربية بنشر مقتطفات من تصريحات السيدتين.

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