الرئيس الإيراني يشكف عن منظومة دفاع جوي صاروخية مصنعة محلياً

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران كشفت يوم الخميس عما وصفته بمنظومة صاروخية متنقلة سطح/جو بعيدة المدى تم تصنيعها محلياً. ويأتي الإعلان في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وأسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة في الخليج بصاروخ سطح/جو في يونيو حزيران. وتقول إن الطائرة المسيرة كانت فوق أراضيها لكن الولايات المتحدة تقول إنها كانت في المجال الجوي الدولي.

‭‬‬‬‬وعرض التلفزيون الرسمي لقطات للرئيس حسن روحاني وهو يحضر مراسم الكشف عن منظومة الدفاع الجوي الصاروخي باور-373 والتي وصفتها وسائل الإعلام الإيرانية بأنها منافس للنظام الصاروخي الروسي إس-300.

ويأتي الكشف عن المنظومة في اليوم الوطني للصناعة الدفاعية الإيرانية. وطورت طهران صناعة دفاعية كبيرة في مواجهة العقوبات الدولية التي تحظر عليها استيراد الكثير من الأسلحة.

ويقول خبراء عسكريون غربيون إن إيران كثيراً ما تبالغ في قدرات أسلحتها لكن المخاوف بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية بعيدة المدى ساهمت في دفع واشنطن العام الماضي للانسحاب من الاتفاق الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015 لكبح طموحاتها النووية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

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