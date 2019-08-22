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إسبانيا

ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس سيخضع لجراحة في القلب

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بقلم:  Reem Abd Ulhamid Bonvoisin  مع رويترز
الملك السابق خوان كارلوس- أرشيف رويترز
الملك السابق خوان كارلوس- أرشيف رويترز
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قال متحدث باسم العائلة الملكية الإسبانية، إن الملك السابق خوان كارلوس والبالغ من العمر 81 عاما، سيخضع لجراحة في القلب يوم السبت.

حدد الأطباء موعد الجراحة في حزيران الماضي، بعد فحص دوري للملك الذي احتفظ فخريا باللقب بعد تخليه عن العرش في 2014 لابنه الملك الحالي فيليبي السادس، وسيتم إجراء العملية في مستشفى كويرون في مدريد.

هذا وقد أعلن خوان كارلوس قرار إنسحابه من الحياة العامة، وانقطاعه عن نشاطاته ومشاركاته المؤسسية بدءا من حزيران.

جدير بالذكر أن الملك السابق لعب دورا حيويا في التغيير الديمقراطي في إسبانيا بعد موت الديكتاتور فرانثيسكو فرانكو لكن الفترة الأخيرة من حكمه والتي استمرت 40 عاما تغيرت في السنوات الأخيرة، وسط اتهامات بأنه أصبح منفصلا عن عامة الشعب وخاصة خلال الأزمة الاقتصادية من 2008 إلى 2014.

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