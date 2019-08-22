غرينبيس: مكة ثاني أكثر المناطق تلوثا في العالم

قال مسح أجرته منظمة غرينبيس إن محافظة مكة السعودية تحتل المركز الثاني عالمياً من حيث انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكبريت (SO2) الذي يؤثر على صحة الإنسان ويساهم في تلوث الهواء المحيط به.

وقال جوليان جريساتي، وهو ناشط بالمنظمة في الشرق الأوسط: "يظهر تحليل المسح أن انبعاثات ثاني أوكسيد الكبريت ترتفع في المناطق التي يستخدم فيها الوقود الحفري بشكل كبير لتوليد الطاقة أو تشغيل المرافق الصناعية".

وأضاف جريساتي أن محيط 120 كيلومتراً حول محافظة مكة يحوي حقول شيبة والربيع وجدة لتوليد الطاقة النفطية وهو ما ولّد 59% من انبعاثات السعودية من ثاني أوكسيد الكبريت عام 2018".

وطبقاً لجريساتي، تحتل السعودية المركز السادس عالمياً من حيث انبعاثات ثاني أوكسيد الكبريت بعد الهند وروسيا والصين والمكسيك وإيران.

كذلك أظهر المسح الذي أجرته غرينبيس باستخدام معلومات جمعتها الوكالة الأمريكية الوطنية لأبحاث الفضاء (NASA) وجود ست دول عربية ضمن قائمة من بين أكثر 25 دولة ملوثة في العالم من حيث انبعاثات ثاني أوكسيد الكبريت.

واحتلت السعودية صدارة تلك الدول العربية تبعتها كل من الإمارات العربية المتحدة (14 عالمياً) وقطر (15) والكويت (17) ثم العراق (23) والمغرب (25).

إقرأ أيضاً:

ما مدى تأثير التغير المناخي على أجواء الطرح الأوّلي لأسهم أرامكو السعودية؟

هل السيارات الكهربائية صديقة للبيئة حقاً؟

يوليو 2019 يحطم رقماً قياسياً وينتزع عرش أكثر الشهور سخونة على الإطلاق