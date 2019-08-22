ماكرون: ليس لدينا الوقت للتوصل لاتفاق جديد بشأن بريكست

أخبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه لا يوجد وقت كافٍ من أجل التوصل لاتفاق جديد بشأن بريكست خلال 30 يوماً.

وقال ماكرون للصحفيين عقب لقائه بجونسون في باريس اليوم: "أريد أن أكون واضحاً: خلال الشهر القادم، لن نجد اتفاقية انسحاب جديدة تنحرف عن الاتفاق الأصلي".

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق خلال 30 يوماً عقب لقائها بجونسون في برلين أمس الأربعاء.

وقال ماكرون تعقيباً على تصريحات ميركل: "ما قالته المستشارة ميركل الأمس، والذي يتماشى مع مضمون محادثاتنا، أننا بحاجة إلى وضوح خلال 30 يوماً".

وأضاف: "لن ينتظر أحد حتى 31 أكتوبر – تشرين الأول دون محاولة العثور على حل جيد".

ويختلف الطرفان الأوروبي والبريطاني على عدة نقاط أبرزها موقف الحدود البريطانية – الأيرلندية بعد بريكست.

وجدد اليوم الخميس جونسون رفض بلاده وضع نقاط حدودية بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا بعد الخروج، وهو ما يطلبه الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون إنه بينما يسعى الاتحاد الأوروبي للحفاظ على نزاهة سوقها الموحدة، تسعى بريطانيا إلى الوصول لاتفاق يحافظ أيضاً على كرامة بريطانيا.

ويهدد جونسون الاتحاد باحتمالية مواجهة انسحاب عشوائي دون اتفاق يوم 31 أكتوبر – تشرين الأول.

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