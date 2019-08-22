اتهام اثنين من عرب إسرائيل بالانتماء لداعش

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بت) الخميس أن محكمة إسرائيلية في مدينة حيفا وجهت تهمة الإعداد لهجمات إرهابية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية إلى إثنين من عرب إسرائيل.

وقال جهاز الأمن الداخلي إنه تم اعتقال أمين ياسين (22 عاما) الذي يدرس الطب في سلوفاكيا وعلي عرموش (28 عاما) وكلاهما من مدينة طمرة (شمال)، في تموز- يوليو.

وأوضح "الشين بت" أنه "كان يشتبه بالفعل بوجود صلة بين عرموش وتنظيم داعش لكن لم يتم إصدار حكم بحقه لعدم وجود أدلة".

وأضاف أن "الرجلين متهمان بتحميل محتوى إلكتروني على أجهزة الحواسيب الخاصة بهم مصدرها المنظمة الإرهابية ويظهر فيها كيفية تحضير الأسلحة لغرض شن هجمات إرهابية".

وذكر جهاز الأمن الداخلي لوكالة فرانس برس أن عشرات العرب الإسرائيليين يقاتلون حاليا مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

ويشكل عرب إسرائيل الذين يبلغ عددهم نحو 1,3 مليون نسمة وبقوا في أرضهم عندما تأسست إسرائيل في 1948، حوالى 17,5 في المئة من السكان.

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