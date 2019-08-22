فيديو "مخيف" لبقايا سفينة تيتانيك الغارقة في قعر الأطلسي

نشر مستكشفون صورا جديدة لحطام سفينة تيتانيك التي غطتها الطحالب من كل جانب وهي في قعر المحيط الأطلسي، على بعد نحو 400 ميل من ساحل نيوفاوندلاند الكندي، وذلك لأول مرة منذ 14 عاما.

واستعمل المستكشف فيكتور فيسكوفو كاميرا ملائمة للتصوير في الأعماق، خلال قيادته مهمة استكشافية في المحيطات الخمسة. وقاد فيسكوفو غواصة اسغرق زمن صنعها أكثر من ثلاث سنوات.

وامتدت مهمة الغطس على عمق 3810 أمتار، وقال فيسكوفو إن الفريق المستكشف قام بخمس عمليات غطس باتجاه الحطام على مدى ثمانية أيام في بداية الشهر الحالي. ووصف فيسكوفو حطام السفينة بأنه كبير.

وسوف تستعمل المعلومات التي جمعها المستكشفون في إعداد نماذج ثلاثية أبعاد للسفينة، وربما تستغل الصور لمساعدة العلماء في تقدير المدة المتبقية التي سيستمر خلالها تآكل حطام السفينة.

وكانت سفينة تيتانيك غرقت في 15 من نيسان إبريل سنة 1912، وعلى متنها إضافة إلى طاقمها 2223 مسافرا قضى منهم 1517 شخصا، عندما اصطدمت السفينة بجبل جليدي، وذلك خلال الرحلة التي انطلقت من ساوثمبتن في انجلترا باتجاه نيويورك.

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