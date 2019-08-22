إطلاق مركبة سويوز إم إس-14 وعلى متنها "روبوت بشري" فضائي

انطلقت مركبة سويوز إم إس-14 الروسية غير المأهولة من مركز بايكونور كوزمودروم الفضائي بكازاخستان في إطار رحلة تجريبية. وتهدف هذه الرحلة التجريبية فحص إمكانياتها الداعمة لنقل أطقم وإمدادات لحوالي 658 كيلوغراما إلى طاقم المركبة الفضائية "إكسبيديشن 60" المتواجدة حاليا في الموقع المداري.

وتحمل المركبة على متنها أول روبوت بشري والذي اطلق عليه اسم "فيدور".

يبلغ طول فيدور حوالي 6 أقدام وتم تدريبه للقيام بنفس الحركات البشرية بما فيها مهارات قيادة المركبات واستخدام أدوات مختلفة عبر أيد ميكانيكية وبمساعدة مشغل بشري.

يتوقع وصول المركبة في غضون يومين الى محطة رسو الآلية، لتعود سويوز في السادس من أيلول المقبل، وتهبط في كازاخستان.

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