لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

فرنسا

شاهد: جونسون يضع قدمه على طاولة ماكرون في قصر الاليزيه

 محادثة
بقلم:  يورونيوز مع رويترز
جونسون واضعاً قدمه على طاولة في قصر الاليزيه
جونسون واضعاً قدمه على طاولة في قصر الاليزيه -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

ربما تطلب الأمر من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شهرا ليشرع في أولى رحلاته الخارجية لكنه سريعا ما شعر وكأنه في بيته لدى زيارته قصر الاليزيه، مقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس فوضع قدمه على قطعة أثاث.

وفي لقطات مصورة، ظهر جونسون وهو يمازح المصورين الصحفيين ويضع قدمه لفترة وجيزة على طاولة القهوة في القصر الرئاسي الفرنسي، قبل أن يلوح لممثلي وسائل الإعلام في الغرفة. وشاهد ماكرون ما جرى مبتسما.

جاء ذلك بعد أن تحدث جونسون وماكرون للصحفيين في فناء الإليزيه، حيث حذر ماكرون من أنه لا يوجد وقت كاف لإعادة صياغة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلية قبل موعد نهائي ينقضي في 31 أكتوبر - تشرين الأول.

وقال قصر الاليزيه في وقت لاحق إن المحادثات كانت "بناءة" و "شاملة".

إقرأ أيضاً:

"المختار وملك إسرائيل والمجيء الثاني للمسيح": ترامب "الساخط" يشغل العالم والأمريكيين

غرينبيس: مكة ثاني أكثر المناطق تلوثا في العالم

إطلاق مركبة سويوز إم إس-14 وعلى متنها "روبوت بشري" فضائي