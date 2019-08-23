خروج قطار ركاب عن القضبان في كاليفورنيا وإصابة 27 بجروح

قال مسؤولون في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن قطار ركاب خفيفا خرج عن القضبان ليل أمس الخميس، مما تسبب في إصابة 27 شخصا.

وقال ممثل لإدارة الإطفاء في المدينة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن 13 شخصا نقلوا لمستشفيات محلية بينما عولج الآخرون في موقع الحادث.

ولم يعرف بعد سبب خروج القطار عن القضبان، وبدأت سلطات النقل في الولاية التحقيق في الأمر.

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