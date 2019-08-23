انسحاب مرشح ديمقراطي رابع من السباق الرئاسي الأمريكي

أعلن مرشح رابع الى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية هو النائب سيث مولتون انسحابه الجمعة من السباق الرئاسي، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ومولتون (40 عاماً) هو ممثل عن ولاية ماساشوستس وشارك في حرب العراق، ويأتي انسحابه من السباق بعد حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي، والحاكم السابق لولاية كولورادو جون هيكنلوبر، والنائب عن ولاية كاليفورنيا إريك سوالويل.

وكان مولتون أعلن ترشحه في أواخر نيسان - أبريل، في موعد يُعتبر متأخراً نسبياً في السباق.

ومن المتوقع أن يؤكد انسحابه في خطاب يلقيه مساء الجمعة أمام اللجنة الديمقراطية الوطنية، بحسب وسائل إعلامية.

وصرّح لصحيفة "بوسطن غلوب" "أعتقد أنه من الواضح أن السباق ينحصر الان بين ثلاثة (مرشحين) هم (جو) بايدن و(اليزابيث) وارن و(بيرني) ساندرز".

وبعد هذا الانسحاب الجديد، لا يزال هناك 21 مرشحاً يأملون بالفوز في الترشح عن الحزب الديموقراطي ومواجهة الرئيس دونالد ترامب في تشرين الثاني - نوفمبر 2020.

وقد ينسحب آخرون مع اقتراب موعد مناظرة ثالثة بين المرشحين مرتقبة في منتصف أيلول - سبتمبر.

ويستوفي عشرة فقط من أصل 21 مرشحا معايير المشاركة في السباق التي تتطلب حصولهم على ما لا يقل عن 2% في أربعة استطلاعات حديثة للرأي وأن يجمعوا ما لا يقل عن 130 ألف مانح من 20 ولاية أمريكية على الأقل.

وكان مولتون بين المرشحين التسعة الذين لا يستوفوا أياً من المعيارين، بحسب موقع "ريل كلير بوليتيكس".

ويتصدر نائب الرئيس السابق بايدن استطلاعات الرأي حتى الآن، يليه ساندرز واليزابيث وارن وكامالا هاريس وهم أعضاء في مجلس الشيوخ، وبيت بوتيدغيغ، رئيس بلدية ساوث بيند في ولاية إنديانا.

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