ماليزيا تضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ البلاد

قالت السلطات الماليزية اليوم الجمعة 23 أغسطس/آب، إنها ضبطت كمية من الكيتامين والكوكايين تزن أكثر من ثلاثة أطنان بقيمة 161 مليون دولار، وهي أكبر كمية تضبط بالبلاد حتى الآن.

وقال مدير عام الجمارك بادي عبد الحليم للصحفيين، إنه تم ضبط نحو 467 كيلوغراما من الكيتامين مخزنة في أكياس في متجر بمنطقة على مشارف العاصمة كوالالمبور خلال حملة مشتركة لمسؤولي الجمارك والشرطة يوم 18 أغسطس/ آب.

وعبر بادي عن اعتقاده بأن الكيتامين جاء إلى ماليزيا من باكستان، بينما أعلن أن الكوكايين جاء من الإكوادور.

وأضاف "التحقيقات الأولية أظهرت أن‭‭‭ ‬‬‬المخدرات كانت ستذهب إلى دولة ثالثة"، مشيرا إلى أن المخدرات المضبوطة تقدر قيمتها بنحو 676 مليون رنجيت (161.41 مليون دولار).

وتم اكتشاف المخدرات بعد القبض على عدد من المشتبه بهم واستجوابهم، والذين قادوا فريق التحقيق إلى متجر آخر حيث تم العثور على 3200 كيلوغرام من الكوكايين.

واعتقلت السلطات أربعة ماليزيين وتسعة أجانب خلال العملية.

(الدولار = 4.1880 رنجيت)

وماليزيا نقطة عبور رئيسية للمواد المخدرة وقد تمكنت السلطات من ضبط كميات قياسية من الميثامفيتامين خلال الاثني عشر شهر الماضية.

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