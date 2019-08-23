شاهد: روبوتات منزلية وجدارية عتيقة والسير على الحبال في أبرز لقطات الأسبوع

شهد الأسبوع الماضي إقامة المؤتمر العالمي الخامس للروبوتات في الصين بمشاركة 650 شركة تبارت في إبراز أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

وتميز المؤتمر بعرض روبوتات متنوعة الأهداف والغايات بدءاً من تلك المستخدمة في المنازل للترفيه مروراً بالاستخدامات العلمية والعملية.

وفي بيرو، أزاح الأثريون الستار عن جدارية يعود عمرها إلى ما قبل 3800 عام في منطقة فيشاما الأثرية.

وضم الموقع المكتشف حفريات جدارية لضفدع يمسك برأسه وهو ما وصفه الأثريون بالتعبير عن وصول مياه الأمطار في حضارة الكارال القديمة في بيرو.

وفي ريو دي جانيرو البرازيلية، استعرض رياضيون مهاراتهم في تحدي الجاذبية والسير على حبال تربط بين بنايات شاهقة.

وازدادت شعبية رياضة السير على الحبال في ريو، حيث توفر لممارسيها فرصة للهروب من متاعب الحياة اليومية.