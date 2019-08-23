وزير خارجية كوريا الشمالية يصف بومبيو بأنه "سم زعاف"

وصف وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو اليوم الجمعة نظيره الأمريكي مايك بومبيو بأنه "سم زعاف" لا يسهم سوى في تعقيد محادثات نزع السلاح النووي، وعبر عن استعداد بلاده سواء للحوار أو المواجهة مع الولايات المتحدة.

ووصف ري، الذي شارك في قمة فيتنام مع بومبيو، الوزير الأمريكي بأنه "سم الدبلوماسية الأمريكية الزعاف" الذي يلوح بالعقوبات "بطريقة مبتذلة".

وأشار إلى تصريحات بومبيو في مقابلات صحفية أجريت في الآونة الأخيرة، وقال فيها إن العقوبات ستظل سارية حتى تتخذ كوريا الشمالية تحركات ملموسة نحو نزع السلاح النووي.

وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية، "بلغ به التطاول أن يتفوه بمثل هذه العبارات الهوجاء التي تصيبنا بخيبة أمل وشك في إمكانية حل أي مشكلة مع شخص مثله".

واتهم الوزير الكوري الشمالي أيضا نظيره الأمريكي بإلقاء "ظلال قاتمة" على المحادثات بين أمريكا وكوريا الشمالية، قائلا إن بومبيو يولي طموحاته السياسية أهمية أكبر من السياسة الخارجية الحالية لبلاده.

والمحادثات التي تهدف إلى تفكيك برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية متوقفة منذ فشل قمة ثانية عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فبراير/ شباط بفيتنام.

والتقى ترامب وكيم مرة أخرى في يونيو/حزيران عند الحدود بين الكوريتين واتفقا على استئناف المفاوضات، لكن ذلك لم يحدث بعد.

ومنذ قمة فيتنام، تطالب كوريا الشمالية بأن يحل شخص "أكثر نضجا" محل بومبيو، في الوقت الذي أشادت فيه بالتقارب بين كيم وترامب.

وقال كيم يون هان نائب المتحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم عندما سئل عن تصريحات ري "نتطلع إلى تحقيق تقدم في محادثات نزع السلاح النووي فيما يتعلق بالثقة والاحترام المتبادلين بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وأن يثمر ذلك عن نتائج إيجابية".

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