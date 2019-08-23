استقل الأمير البريطاني وليام وأسرته طائرة تجارية لزيارة جدته الملكة إليزابيث الثانية ليفوز بإشادة الصحف البريطانية وسط مقارنات مع شقيقه الأمير هاري الذي تعرض لانتقادات لاستخدامه طائرات خاصة.

واستقل وليام وزوجته كيت وأطفالهما رحلة شركة فلاي بي للطيران إلى أبردين في طريقهم إلى مقر الإقامة الصيفي للملكة إليزابيث في بالمورال في اسكتلندا.

وذكرت الصحف البريطانية إن التذكرة الواحدة تكلفت 73 جنيها إسترلينيا (89.16 دولار) ونشرت صورا لوليام وهو يحمل حقيبة الأسرة إلى الطائرة.

As the Mail reports William & Kate travel to Balmoral by budget airline @flybe, aren’t they making the case for Harry & Meghan. Royals can’t travel by private jet coz they get criticised, but go commercially and risk having your privacy compromised by smartphone pictures 📷 ✈️ https://t.co/mMhNI4q2v2pic.twitter.com/OpHH9VrwoP — Chris Ship (@chrisshipitv) August 22, 2019

ورفض قصر كينزنغتون التعليق على سفر الأمير وليام بطائرة عادية.

وجاءت الرحلة بعد انتقادات شديدة للأمير هاري لركوب طائرات خاصة في أسفاره مع زوجنه ميغان.

ودافع المغني إلتون جون عن هاري وميغان بعد أن سافرا بطائرة خاصة للإقامة معه في جنوب فرنسا. وقال جون إنه دفع تكاليف الرحلة لأسباب أمنية وإنه دفع أيضا قيمة التعويض عن الكربون الذي انبعث من الطائرة.

واتهمت وسائل إعلام بريطانية هاري وميغان بالنفاق لاستخدامهما طائرات خاصة بينما هما من دعاة حماية البيئة.

واعتبرت الصحف البريطانية وليام مثالا مشرقا بالمقارنة بشقيقه وقالت صحيفة صن في صفحتها الأولى "أسرة وليام تلقن هاري درسا في السفر بالطائرات".

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