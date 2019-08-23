بوتين يأمر وزارة الدفاع الروسية بالرد على اختبار صاروخي أمريكي

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع ووكالات حكومية أخرى يوم الجمعة تحليل الخطر الذي يشكله اختبار صاروخي أمريكي جديد والاستعداد للرد بالمثل.

ووفقا لنص تصريحاته التي نشرت على موقع الكرملين، فقد قال بوتين إن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي وإن حديث الولايات المتحدة عن نشر صواريخ جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي "يؤثر على مصالحنا الأساسية لقربها من حدود روسيا".

وقال "كما تعلمون لم نرد قط ولا نريد ولن نتورط في سباق تسلح مكلف ومدمر".

للمزيد على يورونيوز:

روسيا والصين تطلبان انعقاد مجلس الأمن على ضوء تجربة "كروز" الأمريكية

بعد تجربة صاروخ كروز الأمريكي.. موسكو تتهم واشنطن بإذكاء التوتر العسكري