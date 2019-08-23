مقتل إسرائيلية وإصابة إثنين في هجوم قرب مستوطنة بالضفة الغربية

قال مسؤولون طبيون إسرائيليون إن إسرائيلية قتلت وأصيب اثنان في هجوم فلسطيني قرب مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة.

وقال الجيش أن إسرائيليا وابنه وابنته تعرضوا لهجوم فلسطينيين باستخدام عبوة ناسفة خلال زيارة الثلاثة لنبع مياه قرب مستوطنة دوليف صباح اليوم الجمعة.

وفي وقت لاحق أكدت خدمة ماجن دافيد أدوم للإسعاف مقتل الفتاة وعمرها 17 عاما جراء الإصابات التي لحقت بها.

وقال متحدث باسم خدمة ماجن دافيد أدوم للإسعاف إن طائرة هليكوبتر عسكرية نقلت الرجل الذي يبلغ من العمر 43 عاما وابنه (21 عاما) إلى مستشفى في القدس بعد علاجهما من قبل مسعفين. ووصفت حالة الرجل وابنه بأنها خطيرة. وقال الجيش إنه يتعامل مع الواقعة باعتباره هجوما إرهابيا.

وتشتهر المنطقة الجبلية التي تقع في وسط الضفة الغربية ببساتين الزيتون والفاكهة ويرتادها كثير من المتنزهين.

وشهدت المنطقة اشتباكات العام الماضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب التوسعات الاستيطانية إذ يقول قرويون فلسطينيون إن المستوطنين يحاولون الاستيلاء على أرض تضم مصادر للمياه.

وصباح اليوم الجمعة قام الجيش الإسرائيلي بسرعة بتطويق المنطقة المحيطة بنبع عين بوبين بالقرب من قرية دير إبزيع الفلسطينية، بينما قام الجنود بإغلاق الطرق وفتشوا المنطقة.

وأطلق الإسرائيليون على النبع اسم داني سبرينج بعد مقتل الطالب الإسرائيلي داني جونين هناك عام 2015. وأعلنت حينها جماعة تقول إنها تنتمي إلى حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) المسؤولية عن هذا الهجوم.

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