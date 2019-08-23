توقيف المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي بتهمة التهرب الضريبي

قال راديو موزاييك المحلي في تونس إن قاضيا قرر يوم الجمعة سجن نبيل القروي صاحب قناة نسمة التلفزيونية المعروفة بانتقادها للحكومة وأحد أبرز المرشحين بانتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية توقيف القروي على الطريق إلى باجة (شمال غرب تونس)، بموجب مذكرة جلب صادرة بحقه، وذلك بعد شهر ونصف من توجيه التهمة إليه بتبييض أموال.

وفي وقت سابق اليوم منعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس قناة "نسمة" الخاصة التي أسسها القروي من تغطية الحملات الانتخابية.

وافاد بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه "تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس ضد نبيل القروي، تولى فريق تابع للإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة 23 آب - أغسطس على مستوى الطريق السيارة تونس باجة إيقاف المعني بالأمر".

وأضاف البيان أن القروي "امتثل للوحدات الأمنية التي تولت تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وإيداعه السجن المدني بالمرناقية".

وكان أسامة خليفي المسؤول في حزب القروي "قلب تونس" أعلن في وقت سابق توقيف المرشح وقال "قطعت 15 سيارة تابعة للشرطة الطريق وهرعت نحو سيارة نبيل قروي قبل أن يطلب منه شرطيون مسلحون باللباس المدني أن يرافقهم موضحين أن لديهم تعليمات بتوقيفه".

وأضاف "كانت عملية خطف وليس عملية توقيف" مشيرا إلى أن القروي كان عائدا إلى باجة حيث فتح مجددا مكتبا لحزبه "قلب تونس".

وطبقاً للخليفي، "يستهدف رئيس الحكومة يستهدف القروي أبرز مرشح للفوز في الانتخابات الرئاسية".

وأذاعت قناة نسمة فيديو لما قالت إنه لحظة توقيف القروي.

وأفادت إذاعة "موزاييك" الخاصة الجمعة نقلا عن مصدر قضائي أن مذكرة توقيف صدرت بحق نبيل القروي وشقيقه غازي بتهمة "تبييض أموال".

ونبيل وغازي القروي مستهدفان بتحقيق قضائي يجريه القطب القضائي والمالي منذ 2017، إثر قضية رفعتها ضدهما منظمة "أنا يقظ" بتهمة التحايل الضريبي.

ووجهت التهمة إلى القروي في 8 تموز - يوليو ب"تبييض الأموال" وتم تجميد ممتلكاته وأصوله ومنعه من السفر خارج البلاد الى اليوم.

تغطية الحملات الانتخابية

وقررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري منع ثلاث مؤسسات اعلامية محلية بينها قناة نسمة من تغطية الحملات الانتخابية.

وقال رئيس الهيئة النوري اللجمي لوكالة فرانس برس "تم اتخاذ القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، وهو يشمل إلى "نسمة" كلا من تلفزيون "الزيتونة" وراديو "القرآن".

وتتهم الهيئة قناة نسمة "بالتموقع من أجل التأثير على مفاصل الدولة".

أثار اعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية قلق دوائر الحكم إلى حد أقر البرلمان في حزيران/يونيو تعديلا للقانون الانتخابي تقدمت به رئاسة الحكومة، ينصّ على رفض وإلغاء ترشح كل من يتبين قيامه أو استفادته من أعمال ممنوعة على الأحزاب السياسية خلال السنة التي تسبق الانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية.

غير أن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي لم يوقع على تعديل القانون، تاركا الباب مفتوحا أمام القروي للمشاركة.

وقال تلفزيون نسمة الذي يملكه القروي إنه تم القبض على القروي عندما كان في طريقه للعودة إلى العاصمة تونس.

وفي يوليو تموز الماضي قرر قاضي التحقيق منع القروي من السفر للخارج بعد أسابيع من التحقيق معه بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي، وذلك إثر شكوى قدمتها منظمة (أنا يقظ) المحلية التي تعنى بمكافحة الفساد.

جاء القبض على القروي قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تأتي بعد وفاة الباجي قائد السبسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تونس.

‭ ‬‬‬ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات القضائية.

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