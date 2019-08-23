شاهد: الخوذ البيضاء تنقذ عائلات من مبنى استهدفه قصف في معرة النعمان

نشر الدفاع المدني السوري، المعروف باسم "الخوذ البيضاء"، الجمعة 23 آب/ أغسطس مقاطع فيديو تظهر عمليات إنقاذ لعائلات من مبنى في معرة النعمان استهدفته قنابل متفجرة في إطار الهجوم الذي يشنه النظام السوري بدعم روسي على محافظة إدلب.

ونفذت الطائرات الحربية السورية يوم الخميس غارات جوية على بلدات وقرى شمال خان شيخون، بما في ذلك معرة النعمان، حسب نشطاء المعارضة.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة إن ثلاثة أشخاص، بينهم طفلة، قتلوا في الغارات.

جاء نشر الفيديو متزامناً مع إعلان التلفزيون السوري أن قوات الرئيس بشار الأسد سيطرت على سلسلة من القرى في الريف الشمالي من محافظة حماة، واستكملت سيطرتها على المنطقة جنوب محافظة إدلب مباشرة.

وتعتبر إدلب المحاذية للحدود التركية، آخر محافظة بقيت تحت سيطرة المتمردين في سوريا.

وأسفر الهجوم الحكومي في المنطقة عن مقتل المئات ونزوح ما يقرب من 450 ألف شخص.

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