شاهد: مصر ترمم قصر البارون إمبان وسط انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي

أوشكت السلطات المصرية على الانتهاء من أعمال ترميم قصر البارون إمبان في العاصمة القاهرة وسط حملة من انتقادات مستخدمي مواقع التواصل اتهمت الترميم بانتهاك الشكل التاريخي للقصر.

وشُيد القصر الواقع في حي هيليوبوليس الراقي في شرق العاصمة سنة 1907 بمبادرة من البارون البلجيكي إدوارد إمبان. وهو مستوحى من معبد أنغكور فات في كمبوديا وتنصهر فيه تصاميم معمارية هندوسية وأوروبية.

وكان قصر البارون إمبان، وهو تحفة هندسية محاطة بحدائق وارفة وشجر نخيل، في حالة تهالك شديدة، كما الكثير من العمارات التاريخية في القاهرة.

وأطلقت ورشة لترميمه في تموز - يوليو 2017 بالتعاون مع الحكومة البلجيكية بميزانية قدرها 100 مليون جنيه استرليني، وفق وزارة الآثار المصرية.

ولكن العديد من مستخدمي مواقع التواصل هاجموا أسلوب الترميم والألوان الجديدة المستخدمة في طلاء القصر.

من تصويري .. قصر المرحوم البارون إمبان من ١٢ سنة .. قبل ما يعملوا عملتهم السودة pic.twitter.com/tKydtK97H2 — 🔺H M E D Shokeir (@Shokeir) August 17, 2019

وأكد الجنرال هشام سمير المكلف من وزارة الآثار بأعمال الهندسة ومشاريع ترميم التراث في القاهرة لوكالة فرانس برس إن "الألوان مناسبة وهي تستند إلى مصادر تاريخية".

وأضاف أن القصر سيفتح أبوابه للعامة ببداية العام المقبل.

كما دافع خالد العناني، وزير الآثار المصري، عن أعمال الترميم بالقول إن لجنة من المتخصصين شُكلت لمناقشة الهيئة التاريخية للقصر واعتد بتوصياتها قبل بدء أعمال الترميم.

إقرأ أيضاً:

"المختار وملك إسرائيل والمجيء الثاني للمسيح": ترامب "الساخط" يشغل العالم والأمريكيين

غرينبيس: مكة ثاني أكثر المناطق تلوثا في العالم

إطلاق مركبة سويوز إم إس-14 وعلى متنها "روبوت بشري" فضائي