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المملكة المتحدة

بارنييه: الاتحاد الأوروبي ينتظر مقترحات تتسم بـ "الواقعية والعملية" من بريطانيا

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا في بروكسل
ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا في بروكسل -
حقوق النشر
رويترز
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قال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل يوم أمس الجمعة، إنه مستعد لبحث مقترحات "واقعية" من بريطانيا بخصوص انسحا‭‬بها من الاتحاد.

إلا أنه كرر وجهة النظر التي تقول، إن الاتفاق الذي سبق التوصل إليه كان أفضل ترتيب ممكن.

وأضاف في تغريدة على تويتر بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته "نحن مستعدون لتحليل مقترحات بريطانية تتسم بالواقعية والعملية والاتساق مع مبادئنا. الاتحاد الأوروبي يريد انسحابا منظما، لكنه مستعد أيضا لأي نتيجة".

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