لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

العالم

قائد الحرس الثوري الإيراني يقول إن بلاده اختبرت صاروخا جديدا

 محادثة
بقلم:  يورونيوز مع رويترز
قائد الحرس الثوري الإيراني يقول إن بلاده اختبرت صاروخا جديدا
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

نقلت وكالة تسنيم للأنباء اليوم السبت 24 أغسطس/آب عن الميجر جنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني قوله، إن إيران اختبرت صاروخا جديدا.

وقال سلامي "بلدنا دائما ساحة لاختبار العديد من الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية، وهذه تحركات دائبة صوب تطوير قوتنا الرادعة، وكان يوم أمس هو أحد أيام نجاح هذه الأمة".

ولم يذكر سلامي أي معلومات إضافية عن الصاروخ.

للمزيد على يورونيوز:

بعد إطلاق بيونغ يانغ لصاروخين باليستيين ترامب يقول كيم "كان واضحا معي"

بوتين يأمر وزارة الدفاع الروسية بالرد على اختبار صاروخي أمريكي

شاهد: أمريكا تختبر صاروخ كروز في أول تجربة بعد انسحابها من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: