شاهد: لحظة وصول السيسي إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مطار بياريتس اليوم السبت (24 أغسطس آب) لحضور القمة الخامسة والأربعين لمجموعة السبع.

من المقرر أن يحضر السيسي، إلى جانب آخرين غير أعضاء في مجموعة السبع مثل الرئيس السنغالي ماكي سال والرواندي بول كاجامي، اجتماعات حول موضوع "مكافحة عدم المساواة".

ويريد مستضيف القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قادة بريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة التركيز على الدفاع عن الديمقراطية والمساواة بين الجنسين والتعليم وتغير المناخ، ودعا قادة من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية للانضمام اليهم من أجل حملة عالمية فيما يتعلق بهذه القضايا.

ويعقد الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام في منتجع بياريتس المطل على المحيط الأطلسي وسط خلافات حادة حول مجموعة من القضايا العالمية التي تهدد بمزيد من الانقسام في مجموعة من الدول تجد صعوبة بالفعل في التحدث بصوت واحد.

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