شاهد: أنثى تابير مهددة بالانقراض تضع مولودها الثالث في بلجيكا

أنجبت أنثى تابير صغيرها الثالث في حديقة حيوانات أنتويرب في شمال بلجيكا، في نجاح آخر للحديقة التي تضم هذا النوع من الحيوانات المهددة بالانقراض منذ 29 عاما.

ويتسم حيوان التابير برقعة فاتحة اللون تمتد في مرحلة البلوغ من منتصف البطن إلى المؤخرة، وهي تشبه الخنازير في الشكل.

ووضعت الأم ناكال البالغة من العمر ثماني سنوات مولودها الثالث الأسبوع الماضي بعد حمل دام 13 شهرا. وكان قد تم نقل مولوديها الآخرين إلى حديقتين أخريين.

وقالت حديقة أنتويرب إن الصغير بصحة جيدة ويرافق أمه، وسوف تطلق عليه اسما بمجرد أن تعرف إن كان ذكرا أم أنثى.

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