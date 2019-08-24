شاهد: أبرز اللقطات المصورة لهذا الأسبوع

تشاهدون معنا في هذا المقطع أبرز لقطات الأسبوع، فمن أستراليا نتابع كيف نجح مربي النحل الأسترالي بول وود في استخراج نحو 50 كيلوغراماً من العسل من سقف بيت امرأة تسكن في ضاحية مدينة بريسبان في أستراليا، ثم نذهب إلى بلغاريا لنتابع احتفال أعضاء ما يعرف بجماعة الإخوان البيض العالمية بعيدهم السنوي بطقس خاص بالقرب من بحيرة في جبال ريلا.

إلى ماليزيا حيث أنقذت خمسة فيلة هذا الأسبوع بعد وقوعها في حفرة طينية حوصرت وسطها طيلة يومين أو ثلاثة ثم إلى الفاتيكان حيث أدخل البابا فرنسيس البهجة على قلوب الجماهير عندما أمر بترك فتاة مريضة ترقص وتصفق بحرية بعد أن صعدت على المسرح أثناء إلقائه عظة يوم الأربعاء.